"Здесь долго будет ж*па": звезда "Дом-2" вызвала ажиотаж в сети постом о России

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева вызвала ажиотаж в сети резким заявлением о России.
Так, на своей странице в Instagram она разместила пост, в котором сравнила РФ и США. Многим поклонникам Водонаевой не понравились ее слова.
Алена Водонаева
news.ru
"Вот только жалко москвичей и стыдно за агрессивное поведение полиции. Агрессией можно добиться только того же. Не понимаю, зачем это делать, зачем раскачивать лодку? Ладно в "честные выборы" сыграть не смогли, но как можно было не отыграть роль "озабоченного гринписовца"? У них леса горят, весь запад сочувствует, Леонардо Ди Каприо переживает, а от наших политиков ни слова сожаления. А если захотите сказать, что вам что-то не нравится, то вас отпи**ят и арестуют", — написала она.
Видела, что один мой недавний пост разместили в аккаунте либеральных сми. Почитала в комментариях разные мнения о моих словах про "российскую действительность". Обрадовало, что большинство со мной согласны никто не спорит с тем, что в России бескультурье на дорогах и агрессивные полицейские. Я провела в США больше месяца, и это не первая моя поездка туда. Путешествуя по штатам в этом году, я нашла идеальное объяснение тому, что такое "высокий уровень жизни". Москвичи, может быть, представляют о чем я говорю, а вот жителям остальной России придется напрячь фантазию. "Высокий уровень жизни" - это когда в тысячах километров от столицы у пенсионерки есть свой дом, автомобиль, на котором она ездит за покупками в Walmart или пощекотать нервы в Бинго. Более того, иногда ей удается путешествовать. У нас этого не могут позволить не только большинство пенсионеров, но и огромное количество молодых работяг. Обычная кассирша из американского фастфуда может легко раз в месяц водить своего ребёнка в Юниверсал на экскурсию с развлечениями. Примеры можно до бесконечности приводить. Ну вы поняли. Москва - не Россия. И сегодня Москва один из самых комфортных для проживания городов мире. Вот только жалко москвичей и стыдно за агрессивное поведение полиции. Агрессией можно добиться только того же. Не понимаю, зачем это делать, зачем раскачивать лодку? На дворе век социальных сетей, и алогичное поведение людей в форме - главный тренд Инстаграма. Вряд ли все, кто выражал мнение о протестах были сами на акции, но сам факт того, что их это не оставило равнодушным - тревожный звонок. Ладно в "честные выборы" сыграть не смогли, но как можно было не отыграть роль "озабоченного гринписовца"? У них леса горят, весь запад сочувствует, Леонардо Ди Каприо переживает, а от наших политиков ни слова сожаления. А если захотите сказать, что вам что-то не нравится, то вас отпи@дят и арестуют. Вот поэтому и ходим со злыми лицами в аэропорту, тоскуя по доллару за 30. Привет Россия!
"Видимо, в России долго будет такая ж*па", "За "честные выборы" митинги идут вторую неделю, зато когда цены повышают такого нет", "Прощай Россия", "У меня вопрос. Почему в российских новостях говорят только про Украину?Почему не говорят о пожарах?", "Все правильно! И бьют наших людей те, кому мы налоги платим! Гулаг!", — пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Водонаева ошеломила пользователей смелым фото, на котором позировала практически обнаженной.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!