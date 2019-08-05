"Здесь долго будет ж*па": звезда "Дом-2" вызвала ажиотаж в сети постом о России

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева вызвала ажиотаж в сети резким заявлением о России.

Так, на своей странице в Instagram она разместила пост, в котором сравнила РФ и США. Многим поклонникам Водонаевой не понравились ее слова.

Алена Водонаева news.ru

"Вот только жалко москвичей и стыдно за агрессивное поведение полиции. Агрессией можно добиться только того же. Не понимаю, зачем это делать, зачем раскачивать лодку? Ладно в "честные выборы" сыграть не смогли, но как можно было не отыграть роль "озабоченного гринписовца"? У них леса горят, весь запад сочувствует, Леонардо Ди Каприо переживает, а от наших политиков ни слова сожаления. А если захотите сказать, что вам что-то не нравится, то вас отпи**ят и арестуют", — написала она.

"Видимо, в России долго будет такая ж*па", "За "честные выборы" митинги идут вторую неделю, зато когда цены повышают такого нет", "Прощай Россия", "У меня вопрос. Почему в российских новостях говорят только про Украину?Почему не говорят о пожарах?", "Все правильно! И бьют наших людей те, кому мы налоги платим! Гулаг!", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Водонаева ошеломила пользователей смелым фото, на котором позировала практически обнаженной.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!