"Зажравшийся ублю*ок": сеть взбесила глупая шутка Слепакова

Российский шоумен, комик и автор песен Семен Слепаков разозлил своих подписчиков в Instagram шуткой о зарплатах врачей.

Фоловеры комика раскритиковали его за сарказм, ведь Семен опубликовал в Instagram фотографию в костюме врача на фоне дорогущей иномарки с подписью: "А говорят, у нас врачам мало платят".

Юмор Семена оценили не все и комику сразу же начали писать возмущенные посты, где нарекли его "зажравшимся ублю*ком". "Врачам платят мало, а Семену Слепакову не мало и он этим хвастается. Не смешно совсем, плоско и противно", "Не смешно, наверное, потому что я врач! Работаю в 3-х больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни", " Как смешно, зажравшийся ублюд*к", - писали Степану под фото.

скрин Instagram Слепакова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Семен Слепаков всполошил сеть провокационным стихотворением, которое написал по случаю дня рождения Владимира Ленина 22 апреля. В строчках он рассказал о том, что "сто лет назад все надеялись на светлое будущее, кричали "Ура!" и при этом убивали друг дружку". Семен также уточнил, что в настоящее время в современной России ничего, по сути, не изменилось.

Его произведение вызвало бурную критику у пользователей сети, которые назвали юмориста "ограниченным и необразованным". Тот в свою очередь грубо послал их "на***", отметив, что они не имеют права ему указывать.

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