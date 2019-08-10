"Зажралась!" MARUV отменила концерт в Украине и попала в скандал

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) отменила концерт в Белгороде-Днестровском (Одесская область), запланированный на 9 августа.

Соответствующее заявление она сделал на своей странице в Instagram, обвинив во всем организаторов, которые занимались мероприятием.

"Друзья, искренне больно и неприятно анонсировать вам эту новость, но, к сожалению, иного варианта нет! Сегодняшний запланированный наш концерт в Одесской области "MUSIC UP FEST" (Аккерманская крепость) не состоится. Более двух месяцев совместно с организаторами мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, но к нашему удивлению столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов", – пожаловалась она.

По словам певицы, организаторы якобы полностью подтверждали, а потом игнорировали условия, "не выполнили ни один пункт технического и бытового райдера, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства".

MARUV instagram /maruvofficial

"Мы сделали все, чтобы выступление сегодня состоялось, но бессильны перед халатностью, непрофессионализмом и равнодушием, в первую очередь к людям, которые потратив время и деньги, ожидали наше выступление", – добавила певица.

В комментариях на MARUV накинулись с критикой. Многие заметили, что артистка "зазвездилась", а также перечислили, почему, по их информации, она отменила концерт.

"Отменять концерты – это показывать неуважение к своим фанатам. По словам организаторов, Марув не понравился номер, после чего была потребована доплата в 2000 долларов", "Хотите спросить, почему она не приехала? Потому что: во-первых, она не могла проехать на своем белом лимузине по Затоке! Во-вторых, она хотела отдохнуть, а ее встретили журналисты. В-третьих, ей типа дали ненормальный номер в гостинице", "Зажралась", "Вы кинули своих поклонников. Люди ждали, заплатив деньги. Многие тяжело работали, чтобы отложить на концерт. В Москве или Киеве вы бы себе такого не позволили", – отреагировали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV опубликовала фото, в которых восхитилась Россией и пообещала туда обязательно вернуться, что вызвало гнев поклонников из Украины.

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