Бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения в суде.

Однако, как известно, с октября 2017 года около 80 женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Среди них были и знаменитые актрисы, такие как Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Ума Турман и другие. Кто и как в свое время стал жертвами сексуальной зависимости Харви Вайнштейна – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Так, 67-летний Харви Вайнштейн в свое время он был одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные с его участием, неоднократно завоевывали премию "Оскар" в различных номинациях, в том числе как лучший фильм.

Именно поэтому актрисы, пострадавшие от домогательств продюсера, предпочитали молчать о произошедшем – в страхе потерять работу.

Однако в октябре 2017 года прогремел громкий скандал, когда в прессе всплыли шокирующие факты о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Вайнштейна.

Оказалось, что его жертвами в разные годы становились еще юные актрисы, среди них Азия Ардженто, Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Ума Турман и другие.

Согласно расследованию The New York Times, кроме актрис, которые скрывали скандальные эпизоды сотрудничества с Вайнштейном, продюсеру удалось уладить еще по меньшей мере восемь подобных конфликтов с ассистентками, несколькими моделями и сотрудницами его одноименной компании The Weinstein Company.

Большинство жертв Вайнштейна ссылаются на похожий сценарий: продюсер приглашал их в номер якобы для личной беседы, где появлялся в одном лишь халате или того хуже – нагишом, начинал "распускать руки" и склонять женщин к сексу.

Свои нездоровые наклонности Вайнштейн сопровождал обещаниями всячески содействовать продвижению еще юных актрис по карьерной лестнице. Тем же, кто не согласился и сумел вырваться, продюсер платил за молчание или просил хранить тайну в обмен на сотрудничество.

Первой о домогательствах Харви Вайнштейна, не называя его имени, заявила актриса Эшли Джадд еще в 2015 году. Звезда отметила, что, приехала в Голливуд, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество.

Она поднялась к продюсеру в номер, где он предложил ей массаж. Актриса отказалась, после чего лишилась каких-либо предложений от компании Вайнштейна.

В 1997 году с домогательствами влиятельного продюсера столкнулась и актриса Роуз Макгоуэн. Она рассказала, что Вайнштейн также приставал к ней в номере отеля, однако позже уладил конфликт во внесудебном порядке.

При этом актрисы не признаются, сколько платил Вайнштейн своим жертвам за молчание. В то же время журналистам удалось узнать, что сумма варьировалась от 80 тысяч до 150 тысяч долларов.

Первой на информацию о домагательствах Вайнштейна отреагировала звезда фильма "Искупление" Ромола Гарай. Она призналась, что ее инцидент с продюсером произошел в 2000 году, на тот момент ей было 18.

"Как у любой другой женщины в индустрии, у меня было "персональное интервью" у Вайнштейна. После прослушивания нужно было, чтобы он лично одобрил твою кандидатуру", – рассказала Гарай.

Как обычно, в своем номере Вайнштейн встретил девушку в одном халате.

А в 2007 году на вечеринке Харви Вайнштейн якобы зажал актрису и телеведущую Лорен Сивиан в углу, велев "заткнуться", и стал мастурбировать, пока не достиг оргазма. В полицию о случившемся заявлять Лорен не стала, поскольку опасалась скандала и самого продюсера, обладавшего большим влиянием в киноиндустрии.

Актриса Зои Брок в 1997 году была вынуждена прятаться в ванной Вайнштейна. По ее рассказу, она познакомилась с продюсером в возрасте 23 года на Каннском кинофестивале – обманом он увез ее в гостиницу, где традиционно последовали настойчивые предложения сделать девушке массаж.

Дочь режиссера Дарио Ардженто, актриса Азия Ардженто также в 1997 году не сумела избежать орального секса с Вайнштейном. По признанию самой актрисы, сейчас она винит себя за то, что не смогла дать отпор домогательствам.

Похожее случилось и с начинающей на то время актрисой Люсией Эванс.

Она рассказала прессе, что Вайнштейн позвал ее к себе на встречу в офис, но, когда она пришла, расстегнул штаны и заставил заняться с ним оральным сексом.

В отличие от многих других, актриса Розанна Аркетт сумела отбиться от домогательств Вайнштейна, но, как она призналась журналистам, кинопродюсер на протяжении многих лет портил ей жизнь.

В свою очередь Гвинет Пэлтроу рассказала, что страдала от домогательств продюсера, когда ей было 22. Актриса также не ответила на недвусмысленные прикосновения Вайнштейна.

В произошедшем она призналась только Брэду Питту, с которым на тот момент состояла в отношениях.

Вслед за многими молчание нарушила и Анджелина Джоли. Она призналась, что в 90-е получала нежелательные намеки и предложения от Вайнштейна, но отвергла их: "В молодости я пережила плохой опыт с Харви Вайнштейном, решила никогда больше с ним не работать и предупредить об этом других".

А звезда фильма Вайнштейна "Криминальное чтиво" Ума Турман рассказала, что в 90-х продюсер пригласил ее в свой номер, толкнул ее на кровать и попытался изнасиловать.

После разгоревшегося скандала совет директоров The Weinstein Company – Роберт Вайнштейн, Лэнс Маеров, Ричард Кенигсберг и Тарака Бен Аммар – сообщил Харви Вайнштейну, что его работа с компанией прекращена.

Кроме того, после разоблачения Вайнштейна от него ушла жена, с которой они воспитывали двоих детей.

Что же касается самого продюсера, журналистам удалось узнать, что он обратился в местную клинику с целью излечиться от сексуальной зависимости. При этом Вайнштейн принес извинения всем, кого обидел своим поведением и попросил дать ему второй шанс.

"Я признаю, что мое поведение причинило много боли моим коллегам, и я прошу прощения за это. Я стараюсь измениться вот уже 10 лет, и поверьте, это нельзя сделать за один вечер. Я прошу дать мне второй шанс, но понимаю, что для этого мне нужно еще очень много поработать над собой", – сделал официальное заявление продюсер.

Напомним, Вайнштейну ранее грозили от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. 24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера виновным в сексуальном насилии.

Вердикт вынесли по двум статьям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени – домагательство. По нескольким пунктам обвинения (изнасилование первой степени и "хищническое насилие"), за которые ему грозило пожизненное заключение, Вайнштейн оправдан.

Пока не вынесен приговор по еще двум обвинениям в сексуальном насилии. Во время суда сам Вайнштейн не признавал себя виновным. Ему все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году. До этого времени продюссер будет находиться в камере.

