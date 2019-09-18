Заворотнюк взяли под охрану в больнице: подробности

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, взяли под охрану.
Такое решение было принято после того, как на территорию одной из московских клиник, где лежит звезда, несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. Об этом сообщает Telegram-канал "BAZA".
Анастасия Заворотнюк
Фото: unian.net
"Из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров", — указано в сообщении.
Анастасия Заворотнюк
Фото: glamurchik.tochka.net
Отмечается, что сотрудники медицинского учреждения выставили круглосуточную охрану на этаже и даже около палаты, в которой лежит Заворотнюк. Также Baza добавил, что актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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