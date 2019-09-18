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18 сентября • обновлено в 15:24
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Заворотнюк взяли под охрану в больнице: подробности

1.4т Читать материал на украинском

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, взяли под охрану.

Такое решение было принято после того, как на территорию одной из московских клиник, где лежит звезда, несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. Об этом сообщает Telegram-канал "BAZA".

Заворотнюк взяли под охрану в больнице: подробности

Анастасия Заворотнюк

Фото: unian.net

"Из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров", — указано в сообщении.

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Заворотнюк взяли под охрану в больнице: подробности

Анастасия Заворотнюк

Фото: glamurchik.tochka.net

Отмечается, что сотрудники медицинского учреждения выставили круглосуточную охрану на этаже и даже около палаты, в которой лежит Заворотнюк. Также Baza добавил, что актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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