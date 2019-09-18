Заворотнюк взяли под охрану в больнице: подробности

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, взяли под охрану.

Такое решение было принято после того, как на территорию одной из московских клиник, где лежит звезда, несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. Об этом сообщает Telegram-канал "BAZA".

Анастасия Заворотнюк Фото: unian.net

"Из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров", — указано в сообщении.

Анастасия Заворотнюк Фото: glamurchik.tochka.net

Отмечается, что сотрудники медицинского учреждения выставили круглосуточную охрану на этаже и даже около палаты, в которой лежит Заворотнюк. Также Baza добавил, что актриса находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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