Заворотнюк впервые за долгое время "засветилась" в Instagram
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сделала публикацию в Instagram на честь годовщины ее свадьбы с мужем Петром Чернышевым.
Знаменитость опубликовала трогательные снимки, на которых видно детские рисунки и букет цветов.
"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", — подписала публикацию артистка.
Поклонники Заворотнюк пришли в восторг от данной публикации и признались, что рады видеть ее снова в Instagram. Фанаты также присоединились к поздравлению звезд с годовщиной свадьбы и пожелали актрисе скорейшего выздоровления.
К слову, вчера, 12 сентября, Заворотнюк и Чернышев отмечали 12 годовщину свадьбы. OBOZREVATEL решил вспомнить, как зарождались отношения звездной пары.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.