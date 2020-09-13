Заворотнюк впервые за долгое время 'засветилась' в Instagram

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сделала публикацию в Instagram на честь годовщины ее свадьбы с мужем Петром Чернышевым.

Знаменитость опубликовала трогательные снимки, на которых видно детские рисунки и букет цветов.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", — подписала публикацию артистка.

Поклонники Заворотнюк пришли в восторг от данной публикации и признались, что рады видеть ее снова в Instagram. Фанаты также присоединились к поздравлению звезд с годовщиной свадьбы и пожелали актрисе скорейшего выздоровления.

К слову, вчера, 12 сентября, Заворотнюк и Чернышев отмечали 12 годовщину свадьбы. OBOZREVATEL решил вспомнить, как зарождались отношения звездной пары.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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