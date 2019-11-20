Заворотнюк внезапно пошла на поправку: друг сообщил последние новости

Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Ее перестали изводить головные боли, от которых звезда мучилась последнее время.

Об этом рассказал друг фигуриста Петра Чернышева на условиях анонимности "Комсомольской правде". По его словам, раньше Заворотнюк была лежачей больной, теперь же она ходит, нормально слышит и разговаривает.

К артистке даже стали привозить годовалую дочь Милу.

"Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше", – сказал друг фигуриста.

Он также добавил, что опухоль удалось удачно удалить, не затронув здоровые клетки. У Заворотнюк появился хороший аппетит, но сейчас артистка придерживается специальной диеты из-за того, что набрала вес. Также актрисе ставят специальные капельницы: у нее берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего вводят ей обратно.

Пока медики ожидают, как поведет себя организм Заворотнюк дальше.

Заворотнюк пошла на поправку mediacratia.ru

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