Заворотнюк вернулась в соцсети и опубликовала фото с Чернышевым

Анна Михно Люди 10:19, 14.04.2020

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, вернулась в соцсети и впервые за несколько месяцев опубликовала новые фото.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость поделилась снимками со своим мужем Петром Чернышевым.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
МК

На фото Чернышев катается на льду вместе со своей коллегой фигуристкой Татьяной Навкой. Такими снимками Анастасия поздравила спортсменку с днем рождения – 13 апреля Навке исполнилось 45 лет.

"Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра", – написала Заворотнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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