Заворотнюк вернулась в соцсети и опубликовала фото с Чернышевым
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, вернулась в соцсети и впервые за несколько месяцев опубликовала новые фото.
Так, на своей странице в Instagram знаменитость поделилась снимками со своим мужем Петром Чернышевым.
На фото Чернышев катается на льду вместе со своей коллегой фигуристкой Татьяной Навкой. Такими снимками Анастасия поздравила спортсменку с днем рождения – 13 апреля Навке исполнилось 45 лет.
"Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра", – написала Заворотнюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.