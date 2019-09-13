Заворотнюк в коме: СМИ сообщили о резком ухудшении состояния актрисы

Российские СМИ сообщили о том, что популярную актрису, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк, у которой заподозрили последнюю стадию рака головного мозга, ввели в медикаментозную кому.

В частности, РЕН ТВ передает, что врачи пошли на радикальные меры из-за крайне тяжелого состояния артистки.

Отмечается, что медики прорабатывают стратегию дальнейших действий. Все еще решается вопрос о проведении Заворотнюк операции – в таком ее состоянии это может быть опасно.

Заворотнюк ввели в кому teleprogramma.pro

Telegram канал Yobajur также пишет, что 48-летнюю актрису ввели в кому. Сообщается, что на фоне тяжелой болезни у нее начался отек мозга и воспаление легких.

При этом, представитель актрисы Стас Христов опроверг факт госпитализации Заворотнюк, о которой стало известно ранее. Он заявил, что заслуженная артистка РФ планирует сама рассказать о своем самочувствии в эфире одного из федеральных каналов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.

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