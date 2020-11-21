Заворотнюк тайно побывала на съемках шоу Малахова – СМИ
Российская актриса Анастасия Заворотнюк тайно приехала на съемки шоу Андрея Малахова.
Как сообщил российский информационный ресурс МК, о визите артистки не знали даже сотрудники программы.
Кроме того, интригу в новость об эфире с Заворотнюк добавил директор программы Малахова. Его уклончивые слова лишь придали поклонникам уверенности в том, что актриса в скором времени появится на телевидении.
Также издание Popcake.tv заверило, что Заворотнюк приезжала в павильон киностудии имени Горького, однако ее визит держался в строжайшей тайне.
"Нам сказали, выходить из гримерных и администраторских комнат запрещено. Приедет актриса, которую никто не должен видеть", – поделился администратор одной из продакшн-компаний.
Как утверждают сотрудники, слухи о записи "Прямого эфира" с Заворотнюк ходят уже давно.
"Нас даже попросили выключить смартфоны", – отметила администратор шоу Малахова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.