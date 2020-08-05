Заворотнюк согласилась на сложный эксперимент в лечении рака – СМИ
Больную раком российскую актрису Анастасию Заворотнюк лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток.
По данным СМИ, средствоизготовляли специально для нее. Семья актрисы якобы выбрала метод, предложенный врачами Санкт-Петербурга, пишет "Комсомольская правда".
"Это экспериментальная вакцина на основе иммунных клеток. Они распознают "чужие" клетки и "обучают" иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного", –рассказал изданию заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.
Врач не стал раскрывать нюансов, как протекает лечение Заворотнюк – родные не хотят афишировать.
"Курс лечения может растянуться и два года продолжаться, если работает и рост опухоли затих", –отметил он.
При этом есть еще и вирусный метод, который не прошел клинические испытания и находится в стадии разработки. Его предлагали близким "прекрасной няни", но они отказались.
"Доклинические испытания проходят добровольцы. У нас есть положительный опыт лечения больных четвертой стадии рака, от которых врачи отказались. Мы даем наш препарат бесплатно людям, готовым идти на риски", – добавил Чумаков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.