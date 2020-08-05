Заворотнюк согласилась на сложный эксперимент в лечении рака – СМИ

Больную раком российскую актрису Анастасию Заворотнюк лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток.

По данным СМИ, средствоизготовляли специально для нее. Семья актрисы якобы выбрала метод, предложенный врачами Санкт-Петербурга, пишет "Комсомольская правда".

"Это экспериментальная вакцина на основе иммунных клеток. Они распознают "чужие" клетки и "обучают" иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного", –рассказал изданию заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

Анастасия Заворотнюк лечится экспериментальной вакциной BB.lv

Врач не стал раскрывать нюансов, как протекает лечение Заворотнюк – родные не хотят афишировать.

"Курс лечения может растянуться и два года продолжаться, если работает и рост опухоли затих", –отметил он.

При этом есть еще и вирусный метод, который не прошел клинические испытания и находится в стадии разработки. Его предлагали близким "прекрасной няни", но они отказались.

"Доклинические испытания проходят добровольцы. У нас есть положительный опыт лечения больных четвертой стадии рака, от которых врачи отказались. Мы даем наш препарат бесплатно людям, готовым идти на риски", – добавил Чумаков.

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