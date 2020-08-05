Заворотнюк согласилась на сложный эксперимент в лечении рака – СМИ
Анастасия Заворотнюк. Экспресс газета
Больную раком российскую актрису Анастасию Заворотнюк лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток.
По данным СМИ, средствоизготовляли специально для нее. Семья актрисы якобы выбрала метод, предложенный врачами Санкт-Петербурга, пишет "Комсомольская правда".
"Это экспериментальная вакцина на основе иммунных клеток. Они распознают "чужие" клетки и "обучают" иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного", –рассказал изданию заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.
Анастасия Заворотнюк лечится экспериментальной вакциной BB.lv
Врач не стал раскрывать нюансов, как протекает лечение Заворотнюк – родные не хотят афишировать.
"Курс лечения может растянуться и два года продолжаться, если работает и рост опухоли затих", –отметил он.
При этом есть еще и вирусный метод, который не прошел клинические испытания и находится в стадии разработки. Его предлагали близким "прекрасной няни", но они отказались.
"Доклинические испытания проходят добровольцы. У нас есть положительный опыт лечения больных четвертой стадии рака, от которых врачи отказались. Мы даем наш препарат бесплатно людям, готовым идти на риски", – добавил Чумаков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.