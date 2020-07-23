Заворотнюк решила дать большое интервью на ТВ о своем лечении – СМИ
Российские СМИ сообщили, что онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк готовится дать детальное интервью на телевидении о своем лечении.
Состояние здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" улучшилось, поэтому она хочет поделиться с поклонниками событиями, которые с ней произошли за последний год, пишет портал Popcake.
Кроме этого, актриса решила рассказать об инновационном лечении, которое сейчас применяет по советам врачей. Ожидается, что Анастасия появится в эфире одного из ток-шоу и расскажет о борьбе с раком и эмоциональных переживаниях.
Отметим, ранее в сети показали, в каких условиях проживает актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из клиники, где она проходила лечение от онкологии. Так, из больницы она вернулась в свой особняк в элитном поселке Подмосковья.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября 2019 года стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.