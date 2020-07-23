Заворотнюк решила дать большое интервью на ТВ о своем лечении – СМИ

Ольга Веркалец Люди 12:45, 23.07.2020

Российские СМИ сообщили, что онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк готовится дать детальное интервью на телевидении о своем лечении.

Состояние здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" улучшилось, поэтому она хочет поделиться с поклонниками событиями, которые с ней произошли за последний год, пишет портал Popcake.

Кроме этого, актриса решила рассказать об инновационном лечении, которое сейчас применяет по советам врачей. Ожидается, что Анастасия появится в эфире одного из ток-шоу и расскажет о борьбе с раком и эмоциональных переживаниях.

Заворотнюк решила рассказать об инновационном лечения
24 Канал

Отметим, ранее в сети показали, в каких условиях проживает актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из клиники, где она проходила лечение от онкологии. Так, из больницы она вернулась в свой особняк в элитном поселке Подмосковья.

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