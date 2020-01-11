Анастасия Заворотнюк продемонстрировала шрам на шее: видео

Актриса Анастасия Заворотнюк продемонстрировала шрам на шее.

Это было еще в 2018 году, когда актриса приняла участие в программе "Только личное" с Марией Контэ на телеканале "Москва 24".

На видео заметны проблемы с шеей актрисы.

В сентябре 2019 года издание "Московский комсомолец" писало о странном шраме на шее Заворотнюк.

"Многие обратили внимание на видео, сделанное в апреле на открытии ювелирного салона в Ереване. На шее актрисы заметили странный шрам, который, по словам врачей, остается после биопсии загрудинных узлов", - отмечало издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, семья Заворотнюк признала осенью 2019, что артистка проходит лечение. Она не показывается на публике.

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