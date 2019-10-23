Заворотнюк прервала длительное молчание

Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна спустя 12 дней молчания опубликовала в соцсетях новое фото.
Так, соответствующим снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позировала на фоне кирпичной стены в светлой блузке и клетчатом пиджаке. Отметим, что кадр Заворотнюк-младшая не подписала, к тому же закрыла возможность его комментировать.
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Фото: hellomagazine.com
Дочь Заворотнюк Анна
Фото из Instagram
Напомним, что недавно Анна разместила в своем аккаунте пост с благодарностью ко всем, кто поддержал семью на фоне слухов о болезни ее мамы. Она также отметила, что семья будет публиковать информацию о происходящем на ее официальной странице.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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