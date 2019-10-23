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23 октября • обновлено в 11:48
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Заворотнюк прервала длительное молчание

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Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна спустя 12 дней молчания опубликовала в соцсетях новое фото.

Так, соответствующим снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позировала на фоне кирпичной стены в светлой блузке и клетчатом пиджаке. Отметим, что кадр Заворотнюк-младшая не подписала, к тому же закрыла возможность его комментировать.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Фото: hellomagazine.com

Дочь Заворотнюк Анна

Дочь Заворотнюк Анна

Фото из Instagram

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Напомним, что недавно Анна разместила в своем аккаунте пост с благодарностью ко всем, кто поддержал семью на фоне слухов о болезни ее мамы. Она также отметила, что семья будет публиковать информацию о происходящем на ее официальной странице.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
"Обоз" розповсюжує цю лабуду про Заворотнюк? Більш актуальнішого нічого немає?
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