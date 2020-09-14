Заворотнюк потеряла ребенка: бывший муж сделал признание и обвинил актрису во лжи
Первый муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф, рассказал, что она потеряла их совместного ребенка во время поездки к родственникам.
Об этом шла речь в эфире телеканала НТВ. Мужчина принял участие в передаче "Основано на реальных событиях" и отметил, что у артистки произошел выкидыш, однако сам он не верит, что это была случайность.
Как рассказал Шварцкопф, перед заключением брака они с Заворотнюк ждали ребенка. Чтобы сообщить эту новость ее родным, влюбленные поехали к ним в Астрахань. Однако по пути Заворотнюк сообщила, что у нее случился выкидыш.
"Я видел, что для нее это было тяжело", – поделился Шварцкопф.
Позже бизнесмену якобы рассказали о том, что Заворотнюк преднамеренно сделала аборт. Инцидент произошел незадолго до их свадьбы в 1994 году. После бракосочетания новобрачные переехали в Таллин. Однако Заворотнюк не смогла найти себе работу и через какое-то время уехала в Москву, где начала работать в театре Олега Табакова. Шварцкопф остался в Эстонии. В российской столице у актрисы начались отношения с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, за которого она позже вышла замуж.
Отметим, брак Заворотнюк и Шварцкопфа продлился около года. После этого актриса вышла замуж за Стрюкова, у них родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл. На данный момент актриса в браке с фигуристом Петром Чернышовым, они воспитывают дочь Милу.
Напомним, 13 сентября Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сделала публикацию в Instagram в честь годовщины ее свадьбы с Чернышевым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью 2019 года в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети рассказывали, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Спустя несколько дней стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно, ей сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.