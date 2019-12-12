Заворотнюк после известия о параличе обновила Инстаграм

Актриса Анастасия Заворотнюк в ночь на 12 декабря обновила Инстаграм – добавила сторис.

В сторис актриса поместила информацию из акканута Инстаграма "Поддержка Анастасии Заворотнюк".

Там, в частности, содержится реакция семьи артистки на новость о ее параличе.

OBOZREVATEL передавал это заявление семьи.

Информацию телеграм-канала Mash о том, что у Заворотюк навсегда парализовало часть тела, близкие назвали страшилкой.

При этом они подтвердили, что звезда "Моей прекрасной няни" борется с болезнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря Mash дал новую информацию о Заворотнюк – у нее якобы появилась угроза тромбоза.

С лета 2019 года Заворотнюк не появлялась на публике. Пишут, что у нее рак мозга.

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