Заворотнюк после известия о параличе обновила Инстаграм

Актриса Анастасия Заворотнюк в ночь на 12 декабря обновила Инстаграм – добавила сторис.
В сторис актриса поместила информацию из акканута Инстаграма "Поддержка Анастасии Заворотнюк".
Там, в частности, содержится реакция семьи артистки на новость о ее параличе.
OBOZREVATEL передавал это заявление семьи.
Информацию телеграм-канала Mash о том, что у Заворотюк навсегда парализовало часть тела, близкие назвали страшилкой.
При этом они подтвердили, что звезда "Моей прекрасной няни" борется с болезнью.
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря Mash дал новую информацию о Заворотнюк – у нее якобы появилась угроза тромбоза.
С лета 2019 года Заворотнюк не появлялась на публике. Пишут, что у нее рак мозга.
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