Стало известно о грустном дне рождения Заворотнюк в больнице

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отметила свой день рождения в больнице вместе с матерью.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", праздник она решили перенести в палату из-за состояния артистки. Отмечается, что кроме дочери, к Заворотнюк приехал и ее сын Майкл, а также 76-летняя мама с помощницей. Они привезли с собой все для того, чтобы провести этот день с болеющей раком актрисой.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной Фото: viva.ua

По словам инсайдеров, лечение актриса проходит в новой клинике, где ежедневно проводятся необходимые реабилитационные процедуры.

Заворотнюк с семьей Фото: hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!