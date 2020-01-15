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15 января • обновлено в 10:52
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Стало известно о грустном дне рождения Заворотнюк в больнице

1.4т
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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отметила свой день рождения в больнице вместе с матерью.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", праздник она решили перенести в палату из-за состояния артистки. Отмечается, что кроме дочери, к Заворотнюк приехал и ее сын Майкл, а также 76-летняя мама с помощницей. Они привезли с собой все для того, чтобы провести этот день с болеющей раком актрисой.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Фото: viva.ua

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Копия мамы: как выглядит взрослая дочь болеющей Анастасии Заворотнюк

По словам инсайдеров, лечение актриса проходит в новой клинике, где ежедневно проводятся необходимые реабилитационные процедуры.

Заворотнюк с семьей

Заворотнюк с семьей

Фото: hellomagazine.com

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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