Стало известно о грустном дне рождения Заворотнюк в больнице

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отметила свой день рождения в больнице вместе с матерью.
Как сообщает Telegram-канал "Mash", праздник она решили перенести в палату из-за состояния артистки. Отмечается, что кроме дочери, к Заворотнюк приехал и ее сын Майкл, а также 76-летняя мама с помощницей. Они привезли с собой все для того, чтобы провести этот день с болеющей раком актрисой.
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Фото: viva.ua
По словам инсайдеров, лечение актриса проходит в новой клинике, где ежедневно проводятся необходимые реабилитационные процедуры.
Заворотнюк с семьей
Фото: hellomagazine.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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