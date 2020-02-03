"Болезнь не снимает ответственности за поступки!" Заворотнюк обвинили в изменах мужу

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая больна раком головного мозга, обвинили в изменах ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву.
Как сообщает издание "Дни.ру", по словам пользователей сети, "никакая болезнь не может снят с нее ответственности за поступки". А у мужчины хранящего ей верность во время болезни, "должен нимб над головой светиться".
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: teleprogramma.pro
"Ну, допустим, Настя тоже никогда верностью не отличалась. А если она столько времени тяжело болеет, то у мужчины, хранящего верность, должен нимб над головой светиться и крылья вырасти. И никакая болезнь не снимает с человека ответственности за его поступки", – заявили люди.
Однако нашлись и те, кто обвинил в неверности супруга Заворотнюк. Комментаторы отметили, что Петр женился на Анастасии ради популярности.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: imon.postimees.ee
"Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. Увы. А этот еще и плейбой...", "Что с него возьмешь. Если бы не женился на Заворотнюк, кто б его знал с его всемирной известностью, сидел бы тихо в провинции. Где наши чемпионы России? У них талантов не меньше", – написали люди.
К слову, уже 12 лет Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев живут якобы в счастливом браке. Но недавно в сети появились слухи о предстоящем разводе супругов. Они пока ничем не подтверждены.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: aif.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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