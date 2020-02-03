"Болезнь не снимает ответственности за поступки!" Заворотнюк обвинили в изменах мужу

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая больна раком головного мозга, обвинили в изменах ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву.

Как сообщает издание "Дни.ру", по словам пользователей сети, "никакая болезнь не может снят с нее ответственности за поступки". А у мужчины хранящего ей верность во время болезни, "должен нимб над головой светиться".

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: teleprogramma.pro

"Ну, допустим, Настя тоже никогда верностью не отличалась. А если она столько времени тяжело болеет, то у мужчины, хранящего верность, должен нимб над головой светиться и крылья вырасти. И никакая болезнь не снимает с человека ответственности за его поступки", – заявили люди.

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Однако нашлись и те, кто обвинил в неверности супруга Заворотнюк. Комментаторы отметили, что Петр женился на Анастасии ради популярности.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: imon.postimees.ee

"Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. Увы. А этот еще и плейбой...", "Что с него возьмешь. Если бы не женился на Заворотнюк, кто б его знал с его всемирной известностью, сидел бы тихо в провинции. Где наши чемпионы России? У них талантов не меньше", – написали люди.

К слову, уже 12 лет Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев живут якобы в счастливом браке. Но недавно в сети появились слухи о предстоящем разводе супругов. Они пока ничем не подтверждены.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: aif.ua

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