Заворотнюк хотела впервые выйти в прямой эфир после рака, - Малахов

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку после долгого лечения от рака.

Так, во время эфира программы "Привет, Андрей!", посвящённой дню рождения Николая Баскова, Малахов рассказал, что Заворотнюк вышла с ним на связь.

Также стало известно, что артистка хотела позвонить прямо в студию, чтобы поздравить певца.

"Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Я знаю, вы общаетесь, дружите", – сообщил телеведущий.

Анастасия Заворотнюк и Николай Басков.

Басков растрогался поступком Заворотнюк и ответил, что он переживает за актрису, поскольку он также пережил подобное со своим близким человеком. Отец артиста болел тяжелым заболеванием несколько лет, пока не ушел из жизни в прошлом году.

Басков надеется, что судьба, сила воли актрисы и медицина сотворят чудо и Заворотнюк в скором времени поправится.

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