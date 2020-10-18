Заворотнюк хотела впервые выйти в прямой эфир после рака, - Малахов
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку после долгого лечения от рака.
Так, во время эфира программы "Привет, Андрей!", посвящённой дню рождения Николая Баскова, Малахов рассказал, что Заворотнюк вышла с ним на связь.
Также стало известно, что артистка хотела позвонить прямо в студию, чтобы поздравить певца.
"Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Я знаю, вы общаетесь, дружите", – сообщил телеведущий.
Басков растрогался поступком Заворотнюк и ответил, что он переживает за актрису, поскольку он также пережил подобное со своим близким человеком. Отец артиста болел тяжелым заболеванием несколько лет, пока не ушел из жизни в прошлом году.
Басков надеется, что судьба, сила воли актрисы и медицина сотворят чудо и Заворотнюк в скором времени поправится.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.