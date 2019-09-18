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18 сентября • обновлено в 07:08
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Заворотнюк борется с раком: появилось эксклюзивное видео из клиники

1.9т Читать материал на украинском

Фигурист, супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают глиобластому, Петр Чернышев посетил одну из клиник Москвы, где может проходить лечение его жена.

Он был одет в спортивную куртку и джинсы, а лицо скрывала кепка. Эксклюзивное видео опубликовала "Москва 24".

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Не так давно возле той же клиники заметили старшую дочь Заворотнюк Анну. При этом официальный представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему больше нельзя говорить о ее здоровье.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия Москва
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