Заворотнюк борется с раком: появилось эксклюзивное видео из клиники

Фигурист, супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают глиобластому, Петр Чернышев посетил одну из клиник Москвы, где может проходить лечение его жена.

Он был одет в спортивную куртку и джинсы, а лицо скрывала кепка. Эксклюзивное видео опубликовала "Москва 24".

Не так давно возле той же клиники заметили старшую дочь Заворотнюк Анну. При этом официальный представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему больше нельзя говорить о ее здоровье.

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