Заворотнюк борется с раком: появилось эксклюзивное видео из клиники

Фигурист, супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают глиобластому, Петр Чернышев посетил одну из клиник Москвы, где может проходить лечение его жена.
Он был одет в спортивную куртку и джинсы, а лицо скрывала кепка. Эксклюзивное видео опубликовала "Москва 24".
Не так давно возле той же клиники заметили старшую дочь Заворотнюк Анну. При этом официальный представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему больше нельзя говорить о ее здоровье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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