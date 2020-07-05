Завершено расследование дела по ДТП с Ефремовым: что будет с актером

Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня, завершено.

Потерпевшая сторона – родственники погибшего Сергея Захарова, начали знакомство с материалами дела. Они будут требовать компенсации от артиста в суде, сообщил "Интерфакс".

"Следственные действия завершены по делу Ефремова. В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", – рассказал источник изданию.

Ефремов и его адвокат Пашаев РБК

В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил завершение следственных действий по делу.

"Да, но в связи с подпиской о неразглашении, никаких других подробностей сказать не могу", – заключил он.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский указал, что потерпевшие в понедельник начинают знакомиться с материалами дела, объем которого, по его словам, составляет 5 томов.

"Я думаю, что расследование завершилось, раз нас позвали на ознакомление с материалами", – отметил Добровинский.

Расследование по делу Ефремова завершилось РБК

Также Добровинский рассказал, что потерпевшие в ходе судебного процесса намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации причиненного вреда. Однако разглашать детали исковых требований адвокат пока не стал.

Отметим, Ефремову грозит до 12 лет колонии за совершенное в нетрезвом состоянии ДТП. Его адвокат пока не озвучивает четкие прогнозы, однако считает, что максимальное наказание маловероятно.

Адвокат потерпевшей стороны Добровинский ранее предположил, что Ефремову могут избрать в качестве меры пресечения условный срок. Таким образом ему удастся избежать тюрьмы. При этом он указал, что условный срок, вероятно, будет достигать 5-6 лет максимум.

Отметим, незадолго до завершения предварительного расследования Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП. Ранее ему также был поставлен диагноз "хронический алкоголизм", что может повлиять на избрание наказания судом. К тому же, актеру пожизненно будет запрещено водить автомобиль.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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