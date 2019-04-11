Заведовала детским садом: украинская рэперша попала на страницы Vogue

Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом Alyona Alyona, стала героиней статьи в модном глянце Vogue.

В материале рассказали, как она прошла путь становления от обычной продавщицы до популярной украинской рэперши, дебютный альбом которой в рамках недели показал многотысячный охват.

Уточняется, что Савраненко была кассиром в супермаркете, продавала косметику на базаре и работала воспитательницей. Она имеет ученую степень в области психологии. Девушка из Кировоградской области давно хотела заниматься музыкой.

Ее жизнь круто изменилась, когда она впервые услышала композицию Coolio "Gangsta’s Paradise" в 12 лет. Через несколько лет отец купил альбом Эминема The Eminem Show.

"Это изменило мой мир. Когда вы пишете обычную песню, поп-песню, у вас есть только несколько строк. В одной строке всего несколько слов, а информации так мало. Поэтому, когда вы читаете рэп, вы можете поведать более интересную историю в более длинных строках. Потому я начала читать рэп, чтобы рассказывать больше историй", – призналась Савраненко.

Она рассказала, что изначально ее творчество многим не нравилось. Ей говорили, что "женщины должны готовить борщ", даже выбор языка попал под критику, ведь все друзья разговаривали на русском. Потому Алена решила писать для себя, ведь это ее хобби.

После событий на Майдане в 2014 году она решилась писать на украинском, тем более, что он стал более широко использоваться в стране.

"Я говорю о себе и о людях, которых я знаю, которые рядом со мной, нормальные украинцы и молодые люди. Я говорю, что люди должны принимать нас такими, какие мы есть, и должны верить в нас и позволять нам делать то, что мы хотим", – пояснила рэперша.

Ее подход к музыке резко выделяет из толпы. В Украине не так много рэп-исполнителей, а женщин в этой сфере – еще меньше. Савраненко не поддерживает какую-либо конкретную эстетику в относительно новом пространстве Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona стала набирать популярность после публикации роликов на канале в Youtube. Ее дебютный клип на украиноязычную песню "Рибки за склом" был обнародован в середине октября. 30 ноября она выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".

8 апреля она выпустила клип на сингл "Пушка", который является заглавным в дебютном альбоме с одноименным названием.

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