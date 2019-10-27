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27 октября • обновлено в 13:31
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"Зацепила человека": звезда "Квартала" стала виновницей ДТП

2.1т Читать материал на украинском

Звезда "Женского Квартала" Марта Адамчук попала в ДТП. Она потеряла управление на скользкой дороге и зацепила своим авто пешехода.

Авария произошла достаточно давно, но артистка решила рассказать об этом только сейчас, пишет "РБК".

'Зацепила человека': звезда 'Квартала' стала виновницей ДТП

instagram.com/marta_adamchuk

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"От аварий на наших дорогах никто не застрахован. Несмотря на то, что водительский опыт у меня приличный, увы, я тоже попадала в такую ситуацию. Однажды я сама стала виновницей аварии, когда спешила на репетицию "Женского Квартала". А все потому, что не учла погодные условия и потеряла управление на скользкой дороге. В общем, получилось так, что я немного зацепила человека", - рассказала Адамчук.

'Зацепила человека': звезда 'Квартала' стала виновницей ДТП

instagram.com/marta_adamchuk

Как ранее писал OBOZREVATEL, автомобиль артиста лейбла Black Star Pabl.A обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия музыкант не пострадал.

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Место
Украина
Тег
Квартал 95
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