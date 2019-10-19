Засунули в ящик и залили бетоном: в США зверски убили известную модель (18+)

Тело американской модели Эсмеральды Гонсалес, работавшей в сфере развлечений для взрослых, нашли в пустыне Невада через пять месяцев после исчезновения.

По данным издания Las Vegas Review-Journal, труп отравленной 24-летней девушки лежал в ящике, залитый бетоном.

По предварительным данным, в убийстве модели подозревают 45-летнего соседа Кристофера Престипино. В судебных документах утверждается, что преступник сделал жертве инъекцию средства для чистки бассейна, а на шее также найдены следы удушения.

Подозреваемый в убийстве модели

Девушка пропала без вести еще 31 мая. По данным следствия, в день убийства она находилась в доме Престипино, который дал ей метамфетамин и привязал к кровати.

Убитая модель instagram/esmeralda_merlot

Позже мужчина освободил жертву, но та ударила его по лицу, из-за чего он начал ее душить. Когда она пришла в сознание, сосед ввел средство для чистки бассейна. Чтобы избавиться от трупа, Кристофер спрятал его в ящик, арендовал грузовик и вывез тело в пустыню.

Эсмеральда Гонсалес instagram/esmeralda_merlot

Также по подозрению проходят еще две женщины. По данным следствия, они могут быть соучастницами. Предполагается, что модель могли убить в результате сексуальной игры, которая пошла не по сценарию.

Подозреваемые в убийстве модели

Гонсалес найдена мертвой instagram/esmeralda_merlot

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в России зверски убили известную модель, финалистку конкурса Missis World Russia Ксению Туленкову-Мецгер.

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