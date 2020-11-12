Застрелили популярного в США рэпера МоЗ: подробности трагедии

В городе Даллас застрелили популярного американского рэпера Мелвина Ноубла, известного как МоЗ.

Происшествие случилось 11 ноября на проезжей части, пишет "The Mirror".

Так, неизвестный темнокожий мужчина остановил свою машину и с огнестрельным оружием направился к рэперу. Мелвин успел выбраться из своего автомобиля и попытался скрыться.

Застрелили популярного американского рэпера Мелвина Ноубла "The Mirror"

По словам очевидцев, злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону МоЗ. В результате одна пуля попала ему в затылок.

После этого пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Застрелили популярного американского рэпера Мелвина Ноубла "The Mirror"

На данный момент правоохранители разыскивают преступника. За информацию о его местонахождении можно получить награду в размере пяти тысяч долларов.

Застрелили популярного американского рэпера Мелвина Ноубла "The Mirror"

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