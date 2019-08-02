"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, поделилась соблазнительным фото в купальнике с глубоким декольте.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что Каминская сейчас отдыхает в Греции.

"Если что, то я случайно тут оказалась и еще раз окажусь неслучайно", — написала певица.

Слава Каминская Фото из Instagram

Слава Каминская в купальнике с глубоким декольте Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Слава Каминская в откровенном купальнике Фото из Instagram

Слава Каминская засветила пышную грудь Фото из Instagram

Слава Каминская сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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