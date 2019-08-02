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"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

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Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, поделилась соблазнительным фото в купальнике с глубоким декольте.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что Каминская сейчас отдыхает в Греции.

"Если что, то я случайно тут оказалась и еще раз окажусь неслучайно", — написала певица.

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Слава Каминская

Фото из Instagram

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Слава Каминская в купальнике с глубоким декольте

Фото из Instagram

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Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото
"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото
"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Славы Каминской, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Слава Каминская сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Слава Каминская засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Соблазнительная Слава Каминская

Фото из Instagram

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Слава Каминская в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Слава Каминская засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Слава Каминская сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Слава Каминская продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
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