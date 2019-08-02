"Заставляешь давиться слюнями!" Слава Каминская завела сеть соблазнительным фото

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, поделилась соблазнительным фото в купальнике с глубоким декольте.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что Каминская сейчас отдыхает в Греции.
"Если что, то я случайно тут оказалась и еще раз окажусь неслучайно", — написала певица.
Слава Каминская
Фото из Instagram
Слава Каминская в купальнике с глубоким декольте
Фото из Instagram
Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Славы Каминской, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Слава Каминская сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Слава Каминская засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Слава Каминская
Фото из Instagram
Слава Каминская в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Слава Каминская засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Слава Каминская сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Слава Каминская продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.
В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.
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