Засмотрелся на ноги? Дзидзьо попался на разглядывании сексуальной Никитюк

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила новым фото, на котором она позировала сидя в постели в белой майке и с полотенцем на голове.

На фото, которое Никитюк опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, обратил внимание украинский певец Дзидзьо.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

"Шиканула... Пожила в гостинице, патчи попробовала, вкусно", - подписала снимок Никитюк.

"Идеал!", "Лесюня - маленькая принцесса", "Майка плотная, ничего не видно", "Шикарна", "Леся, ты супер! Я тебя обожаю", "Красиво", "Мечта", - пишут в сети.

Снимок Никитюк понравился не только ее поклонникам, но и артистам. Так, лайк ведущей поставил украинский певец Дзидзьо.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию.

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