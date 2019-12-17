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17 декабря • обновлено в 14:22
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Засмотрелся на ноги? Дзидзьо попался на разглядывании сексуальной Никитюк

1.5т
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила новым фото, на котором она позировала сидя в постели в белой майке и с полотенцем на голове.

На фото, которое Никитюк опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, обратил внимание украинский певец Дзидзьо.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

instagram.com/lesia_nikituk

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"Шиканула... Пожила в гостинице, патчи попробовала, вкусно", - подписала снимок Никитюк.

"Идеал!", "Лесюня - маленькая принцесса", "Майка плотная, ничего не видно", "Шикарна", "Леся, ты супер! Я тебя обожаю", "Красиво", "Мечта", - пишут в сети.

Засмотрелся на ноги? Дзидзьо попался на разглядывании сексуальной Никитюк
Засмотрелся на ноги? Дзидзьо попался на разглядывании сексуальной Никитюк
Засмотрелся на ноги? Дзидзьо попался на разглядывании сексуальной Никитюк
Засмотрелся на ноги? Дзидзьо попался на разглядывании сексуальной Никитюк

Снимок Никитюк понравился не только ее поклонникам, но и артистам. Так, лайк ведущей поставил украинский певец Дзидзьо.

Засмотрелся на ноги? Дзидзьо попался на разглядывании сексуальной Никитюк

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию.

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Автор
Мария Дидык
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто такой этот носатый Никитюк?
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