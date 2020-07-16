Заслуженный артист Украины болен 4-й стадией СПИДа: музыкант в реанимации

Скандальный аккордеонист, заслуженный артист Украины Игорь Завадский, которого ранее обвиняли в насилии и педофилии, болен четвертой стадией СПИДа.

Так, по словам музыканта, он уже около недели находится в реанимации. Сначала медики подозревали COVID-19, позже выяснилось, что у исполнителя более серьезный диагноз. Об этом он написал на личной странице в Facebook.

"Мое затяжное приключение... Сейчас шестой день в реанимации Бердянска, в главной больнице города. Вчера еще говорили, что двусторонняя пневмония (коронавируса нет, тест отрицательный), а после пришел другой тест. У меня 4-я стадия СПИДа. Предположительное заражение 7-8 лет назад", – поделился аккордеонист. .

Украинский музыкант рассказал о болезни Facebook Игоря Завадского

Завадский указал, что в то время, когда он предположительно мог заразиться СПИДом, он находился в тюрьме. Возможно, там ему и могли занести вирус имуннодефицита.

"Я был в тюрьме. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ. Лечение от него началось уже сегодня. 7 капельниц в день с сильнейшим антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается. Когда человек резко худеет, это начало 4-й стадии. Я похудел на 10 кг..." – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, аккордеонист Игорь Завадский был приговорен Подольским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы в июле 2013 года. Его администратор Андрей Бригида получил 7 лет тюрьмы, а водитель Андрей Бойко – 3 года ограничения свободы.

20 апреля 2016 года Апелляционный суд Киева отменил приговор Игорю Завадскому и направил дело в суд первой инстанции. 13 июня 2016 года Подольский районный суд Киева освободил Завадского на поруки.