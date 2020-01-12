"Зашивали подбородок": Литвинова прокомментировала ДТП в День рождения

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова прокомментировала ДТП, в которое она попала 12 января, в свой день рождения.

Она сообщила, что чувствует себя уже лучше, но медикам пришлось серьезно поработать над ее восстановлением. Об этом 53-летняя звезда написала на своей странице в Instagram.

По словам Литвиновой, она направлялась в салон после пробежки. После ее сбила машина, которая совершенно не собиралась тормозить. За рулем была девушка.

Рената Литвинова попала в ДТП в День рождения instagram.com/renatalitvinovaofficiall

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." – всем, кто переживал – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "Как вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения", – написала в сети Рената Литвинова.

Отметим, что до этого именинница опубликовала в своем микроблоге "парадное фото", на котором изображена в вычурном наряде.

Также в честь дня рождения она разместила снимок из своей новой книги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы. 53-летняя артистка получила травмы руки и ноги.

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