Защищавшую Ефремова свидетельницу заподозрили в сбыте наркотиков
Свидетельницу защиты по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым Татьяну Беркович проверяют на причастность к продаже наркотиков.
Об этом сообщает Telegram-канал "112". По словам инсайдеров, следствие предполагает, что женщина могла быть поставщиком наркотиков артиста. Беркович находится в статусе подозреваемой.
Ранее Ефремова допрашивали по делу о сбыте ему запрещенных веществ, тогда он отказался что-либо говорить. Возбуждена статья 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ").
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.