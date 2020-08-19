Защищавшую Ефремова свидетельницу заподозрили в сбыте наркотиков

Свидетельницу защиты по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым Татьяну Беркович проверяют на причастность к продаже наркотиков.

Об этом сообщает Telegram-канал "112". По словам инсайдеров, следствие предполагает, что женщина могла быть поставщиком наркотиков артиста. Беркович находится в статусе подозреваемой.

Татьяну Беркович заподозрили в сбыте наркотиков (фото – Михаил Фролов/КП)

Ранее Ефремова допрашивали по делу о сбыте ему запрещенных веществ, тогда он отказался что-либо говорить. Возбуждена статья 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ").

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