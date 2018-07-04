Зарисовала соски флагом РФ: 55-летняя Агузарова разделась наголо в честь ЧМ-2018

Экстравагантная 55-летняя российская певица Жанна Агузарова опубликовала обнаженные фотографии.
По ее словам, так она отреагировала на победу сборной РФ над испанской командой на ЧМ-2018.
Интимные места исполнительницы зарисовала триколором.
"Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на моё мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи", — написала она в Inatagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли победу пьяных россиян.
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