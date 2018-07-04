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СпортLady

Зарисовала соски флагом РФ: 55-летняя Агузарова разделась наголо в честь ЧМ-2018

6.2тЧитать новость на украинском

Экстравагантная 55-летняя российская певица Жанна Агузарова опубликовала обнаженные фотографии.

По ее словам, так она отреагировала на победу сборной РФ над испанской командой на ЧМ-2018.

Интимные места исполнительницы зарисовала триколором.

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"Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на моё мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи", — написала она в Inatagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли победу пьяных россиян.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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