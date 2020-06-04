"Зарезаный" лидер "Мужского государства" оказался жив: зачем распространили фейк

Мария Дидык Люди 14:44, 4.06.2020

Смерть лидера "Мужского государства" Владислава Позднякова оказалась инсценировкой. Мужчина распространил фейк, чтобы привлечь внимание к своему сообществу.

Об этом в социальных сетях заявил сам Поздняков. Он добавил, что "трюк с инсценировкой "превзошел все возможные ожидания" и сравнил его с операцией СБУ с инсценировкой гибели журналиста Аркадия Бабченко.

"Единственное, что не входило в наши планы, это то, что моей матери начнут звонить со следственного комитета Москвы и приезжать домой менты из Балаково, выясняя у нее детали „убийства“. Собственно говоря, поэтому я и воскрес сегодня, а не через несколько недель, как и планировал", — сказано в сообщении Позднякова.

Также в посте говорится, что инсценировка готовилась несколько дней.

"Перед тем, как ее сделать, мы перелопатили порядка сотни фото реальной поножовщины", — пишет Поздняков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы в фильме "Сумерки", и его девушка Натали найдены мертвыми в Лас-Вегасе.

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