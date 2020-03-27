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27 марта • обновлено в 19:59
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Заразившийся коронавирусом Борис Акунин рассказал о своем лечении

3.9т
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Известный российский писатель Борис Акунин, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о своем лечении.

Так, по словам знаменитости, ему не повезло, поскольку он заразился COVID-19 рано и тогда еще не знали, как бороться с вирусом. Акукин отметил, что промучился с высокой температурой одиннадцать дней, и лишь потом к нему приехал врач и прописал курс антибиотиков. Об этом писатель сообщил на своей странице в Facebook.

Борис Акунин

Борис Акунин

Фото: shoizdat.com

"Заболел я в середине дня в пятницу 13-го вместе со своей женой. Но у нее была форма совсем легкая, а у меня – средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять и опять... Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков", – написал Акунин.

Также он добавил, что сейчас уже идет на поправку и вскоре планирует сделать повторный тест на коронавирус.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Акунин
Место
Россия
Тег
Новости России
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