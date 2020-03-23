Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая недавно заразилась коронавирусом, заявила, что полностью излечилась от Covid-19.

Так, по словам звезды, у нее практически нет никаких симптомов, кроме кашля. И она теперь наслаждается отдыхом и проводит время с сыном. Об этом Куриленко сообщила на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Я думаю я полностью выздоровела... У меня практически нет никаких симптомов. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь", – написала актриса.

Ольга Куриленко с сыном Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Также она поделилась подробностями о том, как протекала болезнь.

"Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Потом все пошло на спад", – подытожила Куриленко.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом, объяснила, почему ее не забирали в больницу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!