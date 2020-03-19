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19 марта • обновлено в 10:16
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Заразившаяся коронавирусом Куриленко раскрыла правду о своем лечении

1.4т
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Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, заразившаяся коронавирусом и пребывающая на карантине в Лондоне, раскрыла правду о своем лечении.

Так, по словам звезды, врачи не назначили ей никаких препаратов для борьбы с коронавирусом. Однако она добавила, что чувствует себя уже гораздо лучше. Об этом Куриленко сообщила на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне. Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала", – заявила Куриленко.

Она добавила, что также решила пропить курс различных витаминов "для поддержки иммунитета".

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание: эти витамины не лечат коронавирус! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией", – отметила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Куриленко, которая заразилась коронавирусом, объяснила, почему ее не забрали в больницу.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ольга Куриленко
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