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3 апреля • обновлено в 16:52
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Заразившаяся коронавирусом актриса из "Счастливы вместе" сбежала с изоляции: ею займется полиция

1.3т
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Зараженная коронавирусом российская актриса Янина Бугрова, снимавшаяся в сериале "Счастливы вместе", сбежала из карантина.

Так, артистку нашли в 11 километрах от ее квартиры в Москве. Об этом сообщает издание "Комсомольская Правда".

Янина Бугрова

Янина Бугрова

Фото: instagram/bugrovayanina_official

По словам инсайдеров, после отпуска во Франции Бугрова почувствовала недомогания и решила сдать тест на коронавирус. Диагноз подтвердился, однако актрису не стали госпитализировать из-за легких симптомов и поместили на домашний карантин. Медики обратились в полицию, после того, как к Бугровой приехала бригада скорой помощи с проверкой, но ее не оказалось дома.

"В полицию поступило сообщение от скорой помощи, что Бугрова Янина нарушила карантин и пропала с указанного адреса. На место происшествия был выслан наряд полиции. После прибытия наряда информацию о нарушении карантина передали в отдел полиции", – рассказал источник изданию.

Янина Бугрова

Янина Бугрова

Фото: instagram/bugrovayanina_official

К слову, сотрудники правоохранительных органов установили по соцсетям Бугровой, что та неоднократно нарушала карантин. В отношении ее действий будет проведена проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Совета Федерации РФ Олег Морозов потребовал отправить украинского рэпера Джигана в больницу из-за нарушения карантина.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
карантин шоу-бизнес шоу
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