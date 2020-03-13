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13 марта • обновлено в 08:44
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Зараженный коронавирусом Том Хэнкс вышел на связь

1.4т
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Американский актер Том Хэнкс, который 12 марта сообщил, что они с женой Ритой Уилсон заразились коронавирусом, вышел на связь.

Так, на своей странице в Instagram Хэнкс опубликовал фото, на котором позирует с супругой, а также рассказал об их состоянии.

Рита Уилсон и Том Хэнкс

Рита Уилсон и Том Хэнкс

Instagram @tomhanks

По словам актера, они сейчас с Ритой находятся в изоляции.

"Привет, друзья. Рита Уилсон и я хотим поблагодарить всех, кто сейчас так хорошо заботится о нас. У нас COVID-19, и мы находимся в изоляции для того, чтобы болезнь не распространилась дальше. Есть те, для кого это может привести к очень серьезному заболеванию. Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", – написал Том, добавив, что для борьбы с вирусом людям стоит следовать советам врачей и экспертов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что cын Тома Хэнкса Чет рассказал подробности о состоянии родителей. Соответствующее видео парень опубликовал на странице в Instagram, в котором признался, что его родители не чувствуют себя плохо.

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Автор
Анна Михно
Персона
Том Хэнкс
Место
США
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