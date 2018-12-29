''Заработала сама'': Седокова похвасталась квартирой в Москве

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова похвасталась покупкой квартиры в Москве.

Об этом она написала в своем Instagram, опубликовав соответствующий снимок, где можно рассмотреть район российской столицы.

"Сегодня я собой горжусь, сегодня я стала такой серьезной. Сегодня у меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама и правда к ней еще идет ипотека, но с этим я точно справлюсь! Найти 30 процентов, вместо 9 за две недели, пройти через миллион испытаний, преодолеть тысячу и одну преграду, но все же сделать это", – похвасталась певица.

Она добавила, что напишет об этом в своем книге, добавив, что ее ждет "большой ремонт, много забот". "Живем дальше! Привет 2019", – резюмировала артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова засветила на росТВ пышную грудь в откровенном наряде.