"Запретили двигаться": TAYANNA получила серьезную травму

Популярная певица, участница проекта "Танці з зірками" Татьяна Решетняк (Tayanna) получила серьезную травму за день до концерта "Музыкальная платформа".

Как сообщает телеканал "Украина", выступление артистки было под угрозой срыва, из-за чего поклонникам пришлось понервничать.

"Несколько дней назад я получила травму. Поскольку времени поехать в больницу сделать рентген еще не было, предварительно врач сказал, что похоже на вывих ребра. Запретил мне активно двигаться, но профессия требует другого", – рассказала TAYANNA.

TAYANNA получила травму instagram/tayanna_reshetnyak

В результате, певица выступила, несмотря на сильную боль, при чем сделала это на высоких каблуках.

"Ежедневные тренировки в репетиционном зале, готовясь к вызову под названием "Танці з зірками", который она с огромным удовольствием приняла: смещение ребра, межреберная невралгия, повреждение сустава – как следствие ее упорного трудолюбия и желания достичь высоких результатов. Врач сказал две недели постельного режима. Но, несмотря на запрет медиков, артистка верна своему делу, своим поклонникам", – прокомментировал генеральный продюсер украинской компании Secret Service Михаил Ясинский.

Напомним, ранее стало известно, что травму получила еще одна участница танцевального проекта, Виктория Булитко.

Как сообщал OBOZREVATEL, членами жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Недавно организаторы объявили имена всех 14 участников, которые будут радовать зрителей эффектными танцами на паркете. Шоу стартует 25 августа.

О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине, и как они изменились в 2019 году, читайте в нашем материале по ссылке.

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