Запрещенный в Украине Сюткин рассказал о дружбе с Зеленским: вместе пили самогон

Российский певец Валерий Сюткин, которому СБУ запретила въезд в Украину за его высказывания в поддержку аннексии Крыма, вспомнил о знакомстве с Владимиром Зеленским.

О случае, который произошел в 1991 году, артист рассказал в интервью телеканалу RTVI (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Валерий Сюткин eadaily.com

Так, по словам Сюткина, их знакомство с Зеленским произошло, когда музыкант вместе с группой "Браво" выступали в Киеве. Владимир вместе с друзьями приехали на концерт из другого города, однако денег на билеты не было. Тогда Зеленский с друзьями поймали Сюткина у входа и попросили пустить на концерт. Певец не отказал, и провел компанию из 20 человек в зал.

"Нынешний президент Украины, приглашая меня в качестве человека, который играл для "Квартала 95" несколько раз подряд, открыл секрет мне. Говорит: "А знаете, почему именно вы играете для нас? Вы нас провели, и мы танцевали. А после концерта пришли поблагодарить вас, и вам кто-то из восторженных зрителей подарил бутылку самогона пять литров. И вы разлили на всех, и на нас тоже", – вспоминает слова Зеленского Сюткин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Валерий Сюткин оскорбил Украину после запрета въезда.