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25 мая • обновлено в 15:28
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Запрещенный в Украине Сюткин рассказал о дружбе с Зеленским: вместе пили самогон

2.7т
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Российский певец Валерий Сюткин, которому СБУ запретила въезд в Украину за его высказывания в поддержку аннексии Крыма, вспомнил о знакомстве с Владимиром Зеленским.

О случае, который произошел в 1991 году, артист рассказал в интервью телеканалу RTVI (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Валерий Сюткин

Валерий Сюткин

eadaily.com

Так, по словам Сюткина, их знакомство с Зеленским произошло, когда музыкант вместе с группой "Браво" выступали в Киеве. Владимир вместе с друзьями приехали на концерт из другого города, однако денег на билеты не было. Тогда Зеленский с друзьями поймали Сюткина у входа и попросили пустить на концерт. Певец не отказал, и провел компанию из 20 человек в зал.

"Нынешний президент Украины, приглашая меня в качестве человека, который играл для "Квартала 95" несколько раз подряд, открыл секрет мне. Говорит: "А знаете, почему именно вы играете для нас? Вы нас провели, и мы танцевали. А после концерта пришли поблагодарить вас, и вам кто-то из восторженных зрителей подарил бутылку самогона пять литров. И вы разлили на всех, и на нас тоже", – вспоминает слова Зеленского Сюткин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Валерий Сюткин оскорбил Украину после запрета въезда.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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