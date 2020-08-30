Запрещенный в Украине фанат Путина Певцов попал в больницу после поездки в Крым

Российский актер Дмитрий Певцов, которому СБУ запретила въезд в Украину, попал в больницу после поездки в оккупированный Крым.

Так, артист госпитализирован в клинику Коммунарка (Подмосковье), где лечат больных коронавирусом, с пневмонией. Об этом актер рассказал на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Артист отметил, что тест на COVID-19 пока показал негативный результат. Он также добавил, что чувствует себя хорошо.

Дмитрий Певцов госпитализирован Glavnoe.ua

"Рассказываю тем, кто беспокоится о моем здоровье, а не питается всякой ерундой и слухами. Меня госпитализировали, предварительный диагноз – пневмония. Тест на COVID-19 пока отрицательный, ждем врачей. Настроение бодрое", – рассказал Певцов.

Недомогание Дмитрий Певцов почувствовал после возвращения из Крыма. Сначала врачи отказались его госпитализировать, однако после ухудшения состояния и появления симптомов пневмонии артиста доставили в больницу.

Российские СМИ, ссылаясь на врачей Коммунарки, сообщили о том, что медики подозревают у Певцова дыхательную недостаточность. Актер якобы находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, Дмитрий Певцов – фигурант базы "Миротворец" и перечня лиц, несущих опасность национальной безопасности Украины (так называемый "Черный список" СБУ). Ему запрещен въезд в Украину из-за незаконного пересечения границы, а также политической позиции. Так, актер неоднократно заявлял, что является "абсолютно затятым путинцем" и всецело поддерживает политику Путина, в том числе по отношению к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина назвал телеведущего Владимира Познера предателем России и предложил уехать из страны.