Запрещенный СБУ российский рэпер объявил об открытии бизнеса в Киеве

Запрещенный СБУ скандальный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) собирается открыть бизнес в Украине. Так, в его планах создать магазин одежды своего брэнда в Киеве.

Об этом он официально заявил на своей странице в Instagram.

instagram.com/therealguf

"Я с крутой новостью – мой бренд теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн", – сообщил рэпер.

По его словам, как только закончится карантин, магазин откроется и покупатели из Украины смогут "познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле".

Отметим, что артисту запрещен въезд в Украину за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гуф попал в громкий скандал – он снял на видео, как натравливает свою собаку на другого пса и просто наблюдает за происходящим. Музыканта призвали притянуть к ответсвенности за живодерство.

После этого Алексей Долматов оказался в психиатрической больнице. Информацию распространила его экс-жена Айза Анохина.

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