Запрещенный СБУ блогер о Крыме: Путин его забрал, а Украина отберет назад, и будет права

Российский блогер-миллионник Руслан Усачев, которому в 2016 году СБУ запретила въезд на территорию Украины, раскритиковал власть РФ и высказался об аннексии Крыма. Он отметил, что Украина "отберет полуостров у России и будет при этом права".

Об этом шла речь в интервью скандальному блогеру Даниле Поперечному. Усачев также отметил, что политика Кремля "втягивает россиян в болото". Видео опубликовано на YouTube-канале Поперечного (смотрите ролик в конце новости).

Так, Руслан Усачев подчеркнул, что Украина является лучшим примером. который поможет увидеть ошибки российской власти. При этом он указал, что вопрос аннексии Крыма никогда не разрешится, однако было бы правильно, если бы Украина вернула себе полуостров.

Руслан Усачев и Данила Поперечный YouTube (скриншот видео)

"Меня бесит, как наши политики себя ведут. Они выстраивают все так, чтобы втянуть тебя в трясину, в ложь постоянную. И Украина – это лучший пример. Вопрос с Крымом, я считаю, никогда не будет решен. Это настолько заваренная каша в геополитическом контексте... Был спокойный регион, а теперь он будет вот такой. За него будут ругаться, будут торговаться. люди за него будут с*аться. Простой вариант – Путин забрал Крым, а Украина его отберет когда-нибудь. Потому что они правы. А реальность – там болото... " – высказался блогер.

Также он отметил, что правительство РФ "поступило нечестно", когда начало раздавать российские паспорта в Крыму.

"А вспомним, как в Крыму начали раздавать паспорта России... Теперь эти люди, по сути, граждане РФ, они сами туда пришли. Честно ли поступило правительство России? Нет! Это тот узел, который ты не разрубишь. И либо ты становишься радикалом, либо ты будешь в полной неопределенности и болоте", – подытожил Руслан Усачев.

Напомним, Руслану Усачеву был запрещен въезд в Украину в июле 2016 года. Причиной стал его пост в социальной сети Twitter, где он пошутил про аннексию Крыма Россией. В тексте Усачев написал: "Если я поеду в Крым, то теперь не смогу говорить друзьям, что был за границей?". Запрет действует до 2021 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.