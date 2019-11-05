Запрещенные в Украине певцы из РФ спели перед террористами "ДНР": фото и видео

Солист российской рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, известный поддержкой террористов "Л/ДНР" и аннексии Крыма, выступил в Донецком аэропорту.

Кроме того, 4 ноября в неподконтрольном Донецке ко "Дню народного единства", кроме Самойлова, выступили артисты из РФ Ольга Кормухина и группа Kvatro ("Кватро"),сообщают сепаратистские СМИ. Ранее певцы были внесены в базу волонтерского сайта "Миротворец".

Отметим, в аэропорту лидер "Агаты Кристи" поздравил боевиков так называемого подразделения "Спарта" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Лидер "Агаты Кристи" Вадим Самойлов в окружении боевиков "ДНР" Скриншот

Музыкант исполнил перед боевиками свои известные хиты, а также свои песни о войне.

Другой концерт прошел сцене зала "Центра славянской культуры" в Донецке. Программа началась около 16:00.

Напомним, в 2017 году основателю группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову запретили въезд в Украину на 5 лет.

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Концерт к так называемому Дню народного единства ДАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вадим Самойлов заявил, что "звездные" соратники террористов "ДНР" ездят с концертами из России на Донбас с целью поддерживать не войну, а людей, которые "отстаивают там русский мир" и не сдадутся.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся