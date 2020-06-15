Запрещенную в Украине Варнаву исключили из черного списка СБУ

Российскую телеведущую Екатерину Варнаву, которой в 2017 году запретили въезд в Украину, исключили из списка лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности.

Так, в июне суд окружной административный суд оставил без рассмотрения заявление об исключении Екатерины из "черного списка". Как рассказали представители Нового канала, который и подал иск в суд, дело оставили без рассмотрения, так как "в этом не было уже смысла", пишет MBR со ссылкой на соответствующий документ Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Оказалось, что Варнаву исключили из списка запрещенных СБУ артистов еще 18 марта 2020 года, однако эта информация не разглашалась.

Екатерина Варнава Википедия

Напомним, Новый канал в феврале 2020 обратился в суд с иском об отмене запрета на въезд в Украину российской артистке Екатерине Варнаве. Она была ведущей популярного проекта канала "Хто зверху" вместе с шоуменом Сергеем Притулой. Ведущую пришлось сменить из-за того, что Екатерина не могла сниматься на территории Украины.

Документ Минкульта об исключениии Варнавы из "черного списка" mbr.com.ua

Интересно, что в мае 2020 года Екатерина Варнава в интервью журналистке Ксении Собчак рассказала, что так и не может попасть в Украину. На тот момент, исходя из документа Минкульта, Варнава уже была исключена из "черного списка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнава высказалась на тему своего отношения Украине, заявив, что как только истечет срок табу на въезд – она сразу же приедет в Киев.