Запрещенному в Украине Лепсу – 58: что известно о семье и как выглядят его дети

Российский певец Григорий Лепс, которому СБУ запретила въезд в Украину, 16 июля отмечает день рождения. Артисту исполнилось 58 лет.

Лепс – один из самых скандальных звезд в РФ – из-за странного поведения, взрывного характера и острых высказываний ему запретили въезд на территорию нескольких европейских стран: Латвии, Литвы, Эстонии и других. Но несмотря на спорную репутацию, Лепс считается примерным семьянином и любящим отцом. OBOZREVATEL решил рассказать, как сейчас живет Лепс и как выглядит его семья и дети.

Григорий Лепс празднует 58-летие Peoples.ru

Личная жизнь Григория Лепса сложилась весьма благополучно, но путь к этому состоянию был долгим и тернистым.

Первый опыт создать счастливую семью оказался неудачным – со студенткой музыкального училища Светланой Дубинской, с которой Лепс вместе учился, он прожил совсем недолго. Пара поженилась в 1983 году, в 1984-м у них родилась дочка Инга. На момент свадьбы артисту был 21 год. Вскоре молодые родители приняли решение развестись.

Григорий Лепс был влюблен в Светлану "по уши", посвящал ей песни, отошел ради нее от шумных компаний. Дубинская ждала его из армии, а пожениться они решили после того, как Светлана узнала о беременности. Стремление обеспечить семью стало первым шагом к популярности – Григорий начал петь в ресторанах города Сочи. Однако работа крайне негативно повлияла на семейную жизнь.

Первая жена Лепса Светлана с дочкой Ингой Сплетник

После выступлений артист нередко задерживался в ресторанах, приходил домой пьяный, и Светлана, уставшая и от бесконечных претензий свекрови со свекром, и от образа жизни мужа, забрав ребенка, ушла от Григория. Позже первая жена Григория Лепса признавалась, что их семья могла бы жить, если бы ей хватило женской мудрости пережить тот сложный период.

В начале девяностых Лепс уехал в Москву, но в столице его карьера первое время развивалась не столь успешно. Только к середине девяностых певца заметили, а с популярностью появились не только концерты и гастроли, но и деньги.

Лепс с женой и дочерьми Вокруг ТВ

Вскоре и в личной жизни Григория Лепса произошли счастливые перемены. В одном из ночных клубов, он увидел очаровательную танцовщицу балета Лаймы Вайкуле Анну Шеплакову и влюбился в нее с первого взгляда. Тогда Григорий уже был известен, поэтому, решив познакомиться с девушкой, был уверен, что та сразу "растает". Однако ее ответ обескуражил Лепса – на вопрос, станет ли она его женой, девушка ответила вопросом, спросив, есть ли у него московская прописка.

Роман между Лепсом и Шеплаковой серьезно закрутился только спустя год, когда личная жизнь Анны "дала трещину" – ее отношения с бойфрендом разладились, и девушка согласилась на свидание с Лепсом. Григорию тогда было уже тридцать восемь лет, Анне – на десять лет меньше. Прежде чем стать женой Лепса, Анна встречалась с ним год, а потом, когда они узнали, что должен родиться ребенок, заключили официальный брак.

Семья Григория Лепса Вокруг ТВ

"Моментально влюбился в нее. Как увидел Аню, понял, что женюсь на ней. Но предложение не делал. Она сама предложила пожениться. Правда, я подумал немножко. Поженились мы где-то через два года после знакомства. В наших отношениях до сих пор есть искра, семья для меня – все", – подчеркнул певец.

Супруге артиста пришлось пережить непростые времена – у Григория были проблемы с алкоголем, и она, как могла, поддерживала его в борьбе с пагубной привычкой. В настоящее время Лепс практически не употребляет спиртное.

Лепс со старшей дочкой Ингой Вокруг ТВ

Сейчас певец – многодетный отец, у него три дочери – Инга, Ева и Николь, и сын Ваня. Иван родился в мае 2010 года, а старшей дочери Инге в этом году исполнится 35 лет. Она дружит и с женой Григория Лепса, и с их детьми.

Как выглядит семья Григория Лепса Яндекс Дзен

Несмотря на то, что рабочий распорядок не позволяет артисту видеться с дочками и сыном очень часто, он отмечает, что всегда был с ними очень близок и находил время объяснить, что хорошо делать, а что плохо. Жена и дети Лепса преимущественно живут в Таиланде.

Григорий Лепс с младшей дочерью Вокруг ТВ

Семья Лепса Вокруг ТВ

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Григорий Лепс записал песню вместе с российским рэп-исполнителем Тимати. Трек "С чистого листа" вызвал волну критики в сети – его назвали главным провалом артистов. Так, всего за несколько часов с момента публикации на YouTube клип собрал более 200 тысяч дизлайков. Вскоре авторы скрыли количество лайков и дизлайков.